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Италия ужесточила правила для мигрантов
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Правительство Италии одобрило ужесточение миграционной политики 

RT на русском + ещё 4 8 часов назад
Фото: Christian Reister globallookpress.com
Совет министров Италии одобрил указ об ужесточении миграционного законодательства. Об этом сообщил вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини, предложивший пакет мер.
«Безопасность и миграция, сегодня в 12:38 Совет министров единогласно одобрил декрет. Я счастлив. Шаг вперёд, чтобы сделать Италию более безопасной», — написал он в Facebook.
Документ вносит изменения в законодательство в сфере приёма беженцев. В частности, он расширяет список преступлений, после которых претендент на получение убежища теряет свой статус и подлежит выдворению.
Кроме того, он позволяет лишать итальянского гражданства иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.
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