Италия ужесточила правила для мигрантов

Правительство Италии одобрило ужесточение миграционной политики

Совет министров Италии одобрил указ об ужесточении миграционного законодательства. Об этом сообщил вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини, предложивший пакет мер.

«Безопасность и миграция, сегодня в 12:38 Совет министров единогласно одобрил декрет. Я счастлив. Шаг вперёд, чтобы сделать Италию более безопасной», — написал он в Facebook.

Документ вносит изменения в законодательство в сфере приёма беженцев. В частности, он расширяет список преступлений, после которых претендент на получение убежища теряет свой статус и подлежит выдворению.

Кроме того, он позволяет лишать итальянского гражданства иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.