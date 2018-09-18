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США и Польша скоро запустят консультации по энергобезопасности в ЕС — Трамп
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США и Польша скоро запустят консультации по энергобезопасности в ЕС — Трамп 

Прайм 3 часа назад
ВАШИНГТОН, 18 сен /ПРАЙМ/. США и Польша в ближайшее время начнут дипломатические консультации на высоком уровне по вопросу энергобезопасности в ЕС, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Мы с президентом также исследуем возможности для укрепления энергобезопасности. США и Польша нацелены на укрепление энергобезопасности по всей Европе. Ни одна нация не должна зависеть от одного поставщика энергоносителей. Польша работает активно в этом направлении. Это строительство новой газовой инфраструктуры, поддержание высокотехнологических методов поставки энергоресурсов из Норвегии в Польшу, недавно Польша построила терминал для хранения сниженного природного газа. В прошлом году США с гордостью доставила первую партию СПГ в Польшу. И скоро наши страны запустят дипломатические консультации на высоком уровне по вопросу энергетической безопасности", — заявил Трамп.
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