НАТО анонсировала проведение военных переговоров

НАТО анонсировала проведение переговоров на уровне министров обороны

Министры обороны стран НАТО соберутся на переговоры в Брюсселе 3 и 4 октября, сообщила пресс-служба альянса.

"Заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдут в новой штаб-квартире НАТО 3 и 4 октября", — говорится в кратком сообщении.

Предполагаемая повестка переговоров пока не уточняется.

Заседания будут проходить под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга

В последний раз главы оборонных ведомств собирались в начале июня на двухдневные переговоры в преддверии июльского саммита.