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НАТО анонсировала проведение военных переговоров
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НАТО анонсировала проведение переговоров на уровне министров обороны 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Министры обороны стран НАТО соберутся на переговоры в Брюсселе 3 и 4 октября, сообщила пресс-служба альянса.
"Заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдут в новой штаб-квартире НАТО 3 и 4 октября", — говорится в кратком сообщении.
Предполагаемая повестка переговоров пока не уточняется.
Заседания будут проходить под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.
В последний раз главы оборонных ведомств собирались в начале июня на двухдневные переговоры в преддверии июльского саммита.
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