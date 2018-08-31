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Меркель предложила кандидатуру на пост главы ЕК
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Меркель предложила кандидатуру на пост главы Еврокомиссии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала выдвижение депутата Европарламента Манфреда Вебера на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии.
Вебер рассказал коллегам по партии, что выступит с предложением о своем выдвижении перед фракцией, передает Deutsche Welle со ссылкой на журнал Der Spiegel.
Как стало известно ранее, Меркель готова отказаться от представления представителя Германии на должность руководителя Европейского центрального банка, так как хочет видеть немца во главе Еврокомиссии.
В числе возможных кандидатов на этот пост также назывались министр экономики и энергетики Петер Альтмайер и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.
Смена главы ЕЦБ Марио Драги, председателя Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини должна произойти в 2019 году.
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