Меркель предложила кандидатуру на пост главы ЕК

Меркель предложила кандидатуру на пост главы Еврокомиссии

Как стало известно ранее, Меркель готова отказаться от представления представителя Германии на должность руководителя Европейского центрального банка , так как хочет видеть немца во главе Еврокомиссии.

В числе возможных кандидатов на этот пост также назывались министр экономики и энергетики Петер Альтмайер и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.