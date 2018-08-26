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Папу Франциска обвинили в укрывательстве педофила
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Папу Франциска обвинили в укрывательстве педофила 

Вести.Ru 2 часа назад
Бывший посол Ватикана в США обвинил церковное руководство в непринятии мер против педофилии среди священников.
Бывший папский нунций архиепископ Карло Мария Вигано утверждает, что Ватикан был в курсе педофильского скандала с архиепископом Вашингтона кардиналом Теодором Маккэрриком с 2000 года. Римский папа Франциск также был проинформирован об инциденте сразу после избрания его на престол в 2013 году. Однако и после этого никакие меры не были приняты. Открытое письмо к папе с призывом уйти в отставку опубликовано в воскресенье в издании La Verita.
Критики инициативы Вигано называют его представителем антипапского консервативного крыла католической церкви и выдвигают встречные обвинения в растлении малолетних. Сторонники Вигано утверждают, что преследование архиепископа связано с его расследованием фактов коррупции в Ватикане. Именно после этого скандала в 2011 году Вигано был направлен послом в США.
История с кардиналом Маккэрриком, которого подозревали в растлении малолетнего и связи с семинаристами, закончилась уходом в отставку в июле этого года.
Публикация появилась во время поездки папы Франциска по Ирландии, где вновь звучала тема педофилии в католической церкви. В ходе поездки в Дублин папа Франциск встретился с жертвами сексуального насилия со стороны католических священников. Понтифик подписал специальное "Послание народу божию", в котором осудил педофилию и призвал искоренить это позорное явление.
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