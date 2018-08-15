Названа истинная причина конфликта Москвы и Афин

К конфликту Москвы и Афин привели национальные комплексы греков

Конфликт между Россией Грецией с взаимной высылкой дипломатов стал громом среди ясного неба. Прежде считалось, что более дружественного партнера в ЕС Москвы нет и не будет. Но самое печальное, что этот скандал до сих пор не получается свести на нет — перепалка по дипломатическим каналам продолжается. Но что же настолько обидело греков?

«Российское сотрудничество с Турцией не направлено против третьих стран», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя коммюнике МИД Греции. При этом она заверила, что, вопреки обвинениям из Афин, Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Греции и в ее внешнюю политику. «И если так хотят сейчас представить действия России, то делают это те, кто не являются истинными друзьями Греции», — отметила дипломат, подчеркнув, что Москва всегда ставила в пример европейским партнерам «дружественный, открытый и содержательный характер российско-греческих отношений».

Ранее греки выпустили заявление, прокомментировав ответ Москвы на высылку российских дипломатов. И упрекнув ее в мстительности.

«С тех пор как Россия стала партнером Турции по оружию и предоставила ей ряд средств безопасности, она неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет», — гласит документ.

Вкратце история этого конфликта такова. Месяц назад Афины объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, а еще двоим запретили въезд. Россиян обвинили во «вмешательстве во внутренние дела Греции», «подкупе государственных чиновников», «сборе информации» и прочих деяниях, не совместимых со статусом аккредитованного дипломата. Версий произошедшего всего две.

Согласно первой, россияне якобы участвовали в организации митингов против греческо-македонского соглашения о переименовании Македонии в нечто абстрактное — для вступления в НАТО и ради греческих фантомных болей времен античности. Митингов этих в Греции было два, оба проводила «Новая Демократия» — старейшая консервативная партия страны, которая еще клан Папандреу помнит. У этой партии есть собственная позиция по Македонии — куда более радикальная, чем у правящей СИРИЗы Алексиса Ципраса , и провоцировать «Новую Демократию» на митинги — бесполезная трата ресурсов, они сами справятся. В Афинах полагают, что Москве зачем-то потребовалось «создать негативный образ Греции на Балканах». Опять же — сами справятся. Нам-то это для чего нужно?

По второй версии, греков не устроила активность российской дипломатии в духовной сфере. Якобы проникновение в страну Российского Императорского Палестинского общества подрывает устои Греции, где церковь не отделена от государства (это единственный такой пример в Европе; в Скандинавии священники — госслужащие и получают зарплату из бюджета, но их иерархия отделена от светской системы власти). С точки зрения Афин, влияние РИПО и вообще РПЦ в Греции, и особенно на Афоне, необходимо административно пресекать, поскольку оно «вносит раскол» в Восточные церкви, заводя параллельные связи со священниками. По непроверенным данным, этот скандал может быть связан с попытками Киева добиться от греческих иерархов санкции на автокефалию украинской церкви, которым россияне пытались противостоять.

Эти версии можно совместить. Один из высланных россиян по фамилии Яковлев якобы занимался «Новой демократией» как главной оппозиционной силой, что легально для работника посольства, а второй дипломат (его фамилия неизвестна) — священниками. Но все это данные из греческих источников, то есть информация сомнительной достоверности, к тому же активно тиражируемая украинцами.

После высылки россиян должна была поступить зеркальная ответка, после чего конфликт можно было предать забвению — так устроен современный мир. Ответка поступила, правда, с двухнедельной задержкой: посол Андреас Фриганас был вызван на Смоленскую площадь, где ему было объявлено о высылке двух греческих дипломатов. Но конфликт между дружественными государствами в год 190-летия со дня установления российско-греческих отношений исчерпан на этом не был — греки обиделись. Последовало заявление МИД, адресованное чуть ли не лично Марии Захаровой и выдержанное в чисто балканском духе «я вся такая обиделась». В частности, утверждается, что у России не было «таких» оснований для высылки дипломатов, «какие» были у греков, так что высылать их в ответ неправильно. Хуже того, «народ Греции должен общаться с российским партнером и не страдать от грязных провокаций, в которые, к сожалению, Афины были втянуты». Да и вообще Россия «не понимает принципы современного мира» и проявляет «постоянное неуважение к Греции».

То есть «принцип зеркальности», принятый во всем мире, — это «мстительность» и «неуважение к Греции», по отношению к которой требуется какое-то дополнительное внимание, помимо многих тысяч русских солдат, погибших за существование этой страны и Греческой православной церкви.

Но и это не главное. В заявлении из Афин печально констатировалось, что Москва «не понимает ценности внешней политики Греции». Беда тут в том, что эти самые греческие внешнеполитические принципы ничего общего с прагматичной политикой не имеют. Они целиком и полностью базируются на исторических обидах и построены на эмоциях, а не на текущей повестке дня. Кое-где эмоции полностью заменяют собой эту самую внешнеполитическую «адженду».

Это, конечно, личное дело греков, как и на чем они строят свою внешнюю политику. Настолько личное, что лучше его вообще не трогать. Вот и сейчас тонкая душевная организация эллинов чрезвычайно уязвлена российско-турецким сближением.

Восприятие абстрактного турка (борода, феска, кривая сабля в руке) как исконного и непреодолимого врага — одна из эмоциональных основ, та самая «ценность» греческой дипломатии, против которой не попрешь. Нечто подобное бывает и в России, но греческий случай — особый. Если ты находишься в хороших отношениях с Турцией (пусть даже ситуативно), ты изменник и «не уважаешь греческие ценности», а такого даже в Армении нет. Это экзистенциальное явление, оно существует вне контекста, вне традиционной дипломатии и даже вне общей истории России и Греции.

Ссылаясь на «российско-турецкое сближение» и даже на «братство по оружию», которого в реальности нет, правительство Ципраса принялось сворачивать российско-греческие энергетические проекты в ущерб экономике собственной страны. При этом никто в Москве греков не обижал, скорее, наоборот — уговаривали и увещевали, что создание газового хаба на территории Греции будет всем только на пользу. Греки в ответ строили «темные лица» и ссылались на Евросоюз. Как дети, честное слово. Ах, ты Наташе (в нашем случае — Фатиме) свою куклу дала, значит, вы теперь дружите, а я после этого с тобой дружить не буду, свою куклу лучше разорву, а тебе не дам.

Та же история с Македонией. Более сюрреалистического межгосударственного конфликта в Европе нет. Исторической Македонии — той, в которой Александр Великий — не существует уже больше двух тысячелетий. Собственно, она существовала лишь короткий период царствования там отца и сына, погубивших ее своими амбициями. Но претензия к названию соседнего государства будет жить до полного истощения сторон, поскольку находится в области эмоций, а не разума. Давление Греции на нищую и малонаселенную бывшую югославскую республику настолько сильно, что эти ресурсы можно было пустить, например, на укрепление обороны приграничных с Турцией островов.

А Россия всегда готова в этом помочь путем поставок С-300, дизельных подлодок и ракетных систем берегового базирования.

Та же история и с церковным конфликтом. Кто вообще сказал, что у Афин и Афона какая-то монополия на православие и административное регулирование церковных вопросов? Большинство грекоговорящих иерархов Восточных церквей со времен Александра I находятся на российском иждивении и сохранили свою паству только благодаря российскому покровительству, включая военную силу. Афон, кстати, давно уже стал источником распространения разнообразных ересей, в том числе административных, именно благодаря сверхвлиятельности Православной церкви в Греции, которая законодательно участвует даже в уставном капитале госбанка страны. Евросоюз давно точит на это зубы, но в Афинах почему-то не считают это вмешательством во внутренние дела. Но покушение на «предстоящую роль» грекоговорящих иерархов воспринимается в Афинах как то самое «неуважение» и «оскорбление ценностей».

На деле никто в Москве не собирается вмешиваться во внутренние дела Греции, которые ею запущены до очень сложного состояния. Достаточно вспомнить о том, что Афины давно стали неформальной столицей радикальных левацких (троцкистских, маоистских и т.д.) молодежных движений, которые раз в месяц что-нибудь жгут и громят.

И Москва не спрашивает с Греции за крайне недружественный прием, который оказали российским футбольным болельщикам и даже официально аккредитованным телевизионным комментаторам в Салониках на матче Лиги чемпионов «Спартак» — ПАОК на прошлой неделе. Кстати, клубом ПАОК владеет Иван Саввиди — российский гражданин с неоднозначной репутацией, но вести себя так все-таки не следует.

Где тут традиционные ценности греческой внешней политики, если на матче с российской командой зачем-то вывесили на полстадиона лозунг «Македония — это только Греция» и били всех, кто не похож на греков? Да так, что эвакуировать комментаторов из Салоник пришлось на автобусе и самолете «Спартака». Наши даже в суд не смогли подать за нанесение телесных повреждений, поскольку греческая полиция рекомендовала не выпендриваться и по-быстрому убраться со стадиона и из страны вообще. На ответном матче в Москве, кстати, греков никто пальцем не тронул, за чем специально следили. Единственное — Саввиди попросили не брать с собой пистолет, с которым он обычно ходит на матчи греческого регулярного чемпионата, и он, как простой олигарх, выкупил себе ложу на стадионе «Спартак», где гордо и независимо, как вся греческая внешняя политика, сидел один, а хотел пройти без билета чисто для понта. Тоже обиду затаим?

Считаться с национальным характером, особенностями менталитета и историческими реминисценциями необходимо — без этого не бывает эффективной внешней политики. Также необходимо знать и уважать партнера. Но партнер при этом не должен вести себя как в песочнице, где поделились куклой не с тем и не проявили должного уважения. А если конфликт состоялся, его принято решать в рамках текущей системы дипломатических отношений, а не адресовать Захаровой странные послания про «мстительность».

Нехорошо приводить грекам в пример турок (у них от такого может сердце прихватить), но мы все же помним, как Анкара наступила себе же на горло после атаки на российский самолет в Сирии и извинилась, пусть и использовала при этом вполне средневековые лингвистические формулировки. А в случае Афин и вовсе никто не пострадал, кроме гордости за ценности греческой внешней политики.

Конфликт может быть исчерпан за пять минут. Надо просто перестать слать гневные письма и вспомнить о юбилее установления дипломатических отношений между двумя странами. В нашей общей истории куда больше прекрасного, положительного и ценного, чем обид, тем более мелочных.