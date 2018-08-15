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Генерал НАТО призвал Запад сделать Россию партнёром
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Der Tagesspiegel: генерал НАТО призвал Запад сделать Россию партнёром 

RT на русском 11 минут назад
Фото: Reuters
Война с Российской Федерацией будет катастрофой как для Европы, так и для остального мира, заявил в интервью Der Tagesspiegel генерал НАТО Манфред Хофманн. По его мнению, в западных странах слишком часто игнорировали предложения Москвы, и поэтому было бы лучше, если бы «Запад сделал Россию партнёром».
Генерал-лейтенант бундесвера и «приоритетная цель российских спецслужб» Манфред Хофманн — в случае вторжения России в Прибалтику в первые часы именно ему предстоит командовать 35 тыс. солдат Североатлантического альянса, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Пока главы государств, входящих в состав блока, не договорятся о дальнейших действиях, командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО в польском Щецине будет решать, как «самому большому военному альянсу в истории реагировать на агрессию», уточняет автор статьи Ханнес Хайне.
«Ключевой фактор здесь — это скорость», — заявил в интервью журналисту Der Tagesspiegel Манфред Хофманн.
До 2014 года подразделениям корпуса Североатлантического альянса на базе в Щецине требовалось 180 дней, чтобы прийти в полную боевую готовность и принять участие в вооружённом конфликте, напоминает автор статьи.
«Теперь достаточно 30 дней, передовым отрядам Хофманна — 3 дней», — подчёркивает журналист немецкой газеты.
В свою очередь, генерал Североатлантического альянса верит в «устрашение» Российской Федерации, но при этом признаёт, что оно поможет только в том случае, если «отработанные на учениях сценарии получится реализовать в любое время».
А вот «подстрекателям в политике», которые утверждают, что российские войска якобы скоро нападут на Нарву, командующий многонационального корпуса НАТО в польском Щецине не верит, отмечает журналист Der Tagesspiegel.
«Война будет катастрофой как для Европы, так и для остального мира, — предупредил генерал НАТО Манфред Хофманн. — В западных странах часто игнорировали предложения России. Было бы лучше, если бы Запад сделал Россию партнёром».
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