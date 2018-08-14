Макрон предложил Италии помощь после обрушения моста

Макрон предложил Италии помощь в связи с обрушением моста в Генуе

Франция выражает соболезнования народу Италии в связи с гибелью людей при обрушении автомобильного моста в городе Генуе и готова предоставить любую необходимую помощь. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон «Наши мысли направлены к жертвам, их семьям и всему итальянскому народу. Франция поддерживает Италию в этой трагедии и готова оказать всю необходимую помощь», — написал Макрон в Twitter на итальянском языке. Ранее сообщалось о семи выживших, которых извлекли из-под обломков моста. 14 августа в городе Генуя в Италии обрушился мост. По последним данным, в результате ЧП погибли 35 человек. Свои соболезнования в связи с произошедшим выразил президент России Владимир Путин