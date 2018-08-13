В польском городе все полицейские ушли на больничный

В польском городе все сотрудники полиции ушли на больничный из-за переутомления

Все полицейские из польского города Камень-Поморский отправились на больничный в связи с переутомлением на работе.

Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на данные полицейского профсоюза.

Аналогичная ситуация сложилась также в городе Щецине , где на полицейском участке Щецин-Дабе весь состав полицейских ушёл на больничный, а на участке Щецин-Небучево — 70%.

Отмечается, что это не форма забастовки, а результат недостаточной комплектации участков, из-за чего полицейские работают сверхнормы.

Уточняется, что проблема обострилась в летний период, когда полицейские обычно уходят в плановый отпуск.