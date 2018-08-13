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В польском городе все полицейские ушли на больничный
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В польском городе все сотрудники полиции ушли на больничный из-за переутомления 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Все полицейские из польского города Камень-Поморский отправились на больничный в связи с переутомлением на работе.
Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на данные полицейского профсоюза.
Аналогичная ситуация сложилась также в городе Щецине, где на полицейском участке Щецин-Дабе весь состав полицейских ушёл на больничный, а на участке Щецин-Небучево — 70%.
Отмечается, что это не форма забастовки, а результат недостаточной комплектации участков, из-за чего полицейские работают сверхнормы.
Уточняется, что проблема обострилась в летний период, когда полицейские обычно уходят в плановый отпуск.
RT на русском: последние новости
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