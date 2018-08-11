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Кустурица посвятил Шойгу песню
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Кустурица посвятил песню Шойгу 

Газета.Ru 11 августа 2018
Фото: ТАСС
Сербский режиссер Эмир Кустурица посвятил песню министру обороны России Сергею Шойгу как главному идейному вдохновителю Армейских международных игр на церемонии закрытия соревнований, передает РИА "Новости".
"Много раз в жизни я видел, как люди стреляют и людей убивают. Благодаря моему другу Сергею Кужугетовичу Шойгу сделана олимпиада, где стреляют и не убивают. Песня "Команданте" посвящена моему другу Сергею Шойгу", — сказал Кустурица на русском языке.
Он исполнил композицию в сопровождении The no smoking orchestra.
Официальная церемония закрытия АрМИ-2018 началась в парке "Патриот". Соревнования стартовали 28 июля. В 28 конкурсах, входящих в программу игр, приняли участие 189 команд из 32 стран, в том числе команда военнослужащих Сербии.
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