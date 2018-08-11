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Случайно запущенная в Эстонию ракета бесследно исчезла
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В Эстонии не смогли найти упавшую ракету, запущенную испанским истребителем 

РИА Новости 52 минуты назад
Эстонские военные после тщательной проверки предполагаемого места падения ракеты, случайно запущенной во вторник испанским истребителем, не обнаружили ни ракету, ни ее фрагменты, наземные поиски прекращены, сообщила в субботу пресс-служба эстонских Сил обороны.
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Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и, предположительно, упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла.
Военнослужащие с помощью металлодетекторов обследовали площадь размером около 600 квадратных метров, а затем еще около 200 гектаров проверили визуальным путем.
"Так как в почве было много ложных сигналов, то с помощью экскаваторов мы убрали поверхностный слой почвы на глубину примерно полуметра и продолжили поиски с помощью глубинных детекторов", — цитирует пресс-служба руководителя работ, начальника центра разминирования Сил обороны Эстонии капитана Кармо Саара.
Саар отметил, что проверка детекторами велась до глубины шесть метров, но сигналов о наличии фрагментов ракеты не поступало. "Учитывая все это, можем сказать, что, по нашим оценкам, на контролируемой территории ракета не приземлялась", — добавил офицер.
По словам командующего ВВС Эстонии полковника Рийво Валге, теперь поиски будут продолжены с воздушных судов.
В среду Валге сообщал, что обнаружено вероятное место падения ракеты. По его словам, известны воздушный коридор и зона в лесу со следами произошедшего взрыва.
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