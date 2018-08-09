Москве понадобились детали расследования в Солсбери

Москва требует от британской лаборатории деталей расследования в Солсбери

По словам Захаровой, инцидент в Солсбери отражен в ежегодном отчете деятельности лаборатории Портон-Даун за 2017-18 года очень кратко, "об идентификации якобы использованного в Солсбери вещества и результатах анализа ОЗХО в документе нет ни одного слова",

Глава лаборатории в предисловии к отчету отметил, что в Солсбери произошла "нервно-паралитическая атака", но от раскрытия деталей он отказался, сославшись на "незавершенное расследование и интересы национальной безопасности", сказала Захарова.

"Разумеется, деятельность химлаборатории "Портон-Даун" должна оставаться в фокусе расследования. С учетом произошедшего какие-либо ссылки британской стороны на некий интерес национальной безопасности мы считаем неуместными. Если вы принимаете решение, в которое вовлекаете весь мир, нужно нести ответственность перед этим самым международным сообществом. Нужно давать ответ на вопросы международного сообщества, а эти вопросы давно поставлены. Соответственно, мы настаиваем, чтобы британские власти раскрыли данные о проводимых лабораторией работах по синтезу боевых отравляющих веществ, в т.ч. тех, которые на Западе получили название "Новичок"", — сказала дипломат во время брифинга в четверг.