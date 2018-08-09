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Москве понадобились детали расследования в Солсбери
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Москва требует от британской лаборатории деталей расследования в Солсбери 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AFP 2018 / Geoff Caddick
Москва требует от британской лаборатории в Портон-Дауне раскрыть данные по синтезу боевых веществ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент в Солсбери.
По словам Захаровой, инцидент в Солсбери отражен в ежегодном отчете деятельности лаборатории Портон-Даун за 2017-18 года очень кратко, "об идентификации якобы использованного в Солсбери вещества и результатах анализа ОЗХО в документе нет ни одного слова",
Глава лаборатории в предисловии к отчету отметил, что в Солсбери произошла "нервно-паралитическая атака", но от раскрытия деталей он отказался, сославшись на "незавершенное расследование и интересы национальной безопасности", сказала Захарова.
"Разумеется, деятельность химлаборатории "Портон-Даун" должна оставаться в фокусе расследования. С учетом произошедшего какие-либо ссылки британской стороны на некий интерес национальной безопасности мы считаем неуместными. Если вы принимаете решение, в которое вовлекаете весь мир, нужно нести ответственность перед этим самым международным сообществом. Нужно давать ответ на вопросы международного сообщества, а эти вопросы давно поставлены. Соответственно, мы настаиваем, чтобы британские власти раскрыли данные о проводимых лабораторией работах по синтезу боевых отравляющих веществ, в т.ч. тех, которые на Западе получили название "Новичок"", — сказала дипломат во время брифинга в четверг.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.
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