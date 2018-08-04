Британия нашла способ разоблачить Россию

Глава парламентского комитета, занимавшегося расследованием вмешательства России в британские демократические институты, консерватор Дэмиен Коллинз заявил о необходимости уголовное расследования, которое поможет установить истинные для того чтобы установить истинные его масштабы, передаёт The Times. Перевод материала приводит ИноТВ.
Он считает, что полицейское расследование, которое будет обладать полномочиями по изъятию документов, сможет добраться до сути любого «кремлёвского заговора», стремящегося повлиять на результаты брексита, и защитит страну от подобных попыток в будущем. Ранее Коллинз отмечал, что не верит заверениям компаний Facebook и Twitter о том, что попытки Кремля повлиять на результаты брексита, были незначительными.
Парламентское расследование Коллинза, как сообщает издание, выявило наличие связей Москвы и основателя агитационной кампании за брексит. Однако ничем конкретным оно не увенчалось. В то же время в США, где в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, было выдвинуто 191 обвинение 32 россиянам и американцам.
«Мне кажется, нам нужен британский Мюллер. При проведении расследования мы действовали на пределе своих возможностей, мы сделали такие вещи, которые прежде не делал ни один другой парламентский комитет, однако у нас нет таких полномочий, которыми располагают правоохранительные органы. У нас нет власти, которая есть у Мюллера, чтобы потребовать банковские выписки, личные документы и другие вещи», — заявил Коллинз.
Он также выразил сомнения в том, что технологические компании делают достаточно, чтобы помочь в поиске подозрительных счетов.