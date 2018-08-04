Британия нашла способ разоблачить Россию

Британия найдет «своего Мюллера» для обличения России

Глава парламентского комитета, занимавшегося расследованием вмешательства России в британские демократические институты, консерватор Дэмиен Коллинз заявил о необходимости уголовное расследования, которое поможет установить истинные для того чтобы установить истинные его масштабы, передаёт The Times . Перевод материала приводит ИноТВ.

Он считает, что полицейское расследование, которое будет обладать полномочиями по изъятию документов, сможет добраться до сути любого «кремлёвского заговора», стремящегося повлиять на результаты брексита, и защитит страну от подобных попыток в будущем. Ранее Коллинз отмечал, что не верит заверениям компаний Facebook и Twitter о том, что попытки Кремля повлиять на результаты брексита, были незначительными.

Парламентское расследование Коллинза, как сообщает издание, выявило наличие связей Москвы и основателя агитационной кампании за брексит. Однако ничем конкретным оно не увенчалось. В то же время в США , где в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера , было выдвинуто 191 обвинение 32 россиянам и американцам.

«Мне кажется, нам нужен британский Мюллер. При проведении расследования мы действовали на пределе своих возможностей, мы сделали такие вещи, которые прежде не делал ни один другой парламентский комитет, однако у нас нет таких полномочий, которыми располагают правоохранительные органы. У нас нет власти, которая есть у Мюллера, чтобы потребовать банковские выписки, личные документы и другие вещи», — заявил Коллинз.

Он также выразил сомнения в том, что технологические компании делают достаточно, чтобы помочь в поиске подозрительных счетов.