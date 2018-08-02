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Европа придет в Крым через «окно» в Словакии
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Европа придет в Крым через «окно» в Словакии 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Появление в Словакии Европейско-Крымской торговой палаты наглядно свидетельствует о желании европейского бизнеса выстраивать рабочую модель взаимодействия с Крымом даже вопреки санкциям, считает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Европейско-Крымская торговая палата в Словакии

В скором времени в словацком городе Братислава начнет работу Европейско-Крымская торговая палата. Причем общественная организация будет иметь официальный статус, так как ее зарегистрируют при МВД Словакии, отметил местный депутат Петр Марчек в интервью «Известиям»
Цель организации способствовать развитию делового сотрудничества между Крымом и Евросоюзом, а также рассказать представителям европейского бизнеса о рисках и преимуществах ведения бизнеса с крымскими партнерами. В Словакии не исключают, что аналогичные палаты в скором времени появятся и в других европейских столицах.
«Появление на территории Европейского союза таких институтов как Европейско-Крымская торговая палата является одним из главных показателей того, что купол международной изоляции, который Запад пытается создать над нашим полуостровом на протяжении последних лет, не работает. Санкционное давление Вашингтона и Брюсселя не отменяет объективной действительности, заключающейся в развитии региона быстрыми темпами. Это подтверждают и посещающие Крым гости со всего мира. Огромное количество различных делегаций политиков и предпринимателей посетило нас в последнее годы, и именно народная дипломатия во многом позволила им пересмотреть свое отношение к российскому полуострову. Теперь европейский бизнес готов выстраивать рабочую модель взаимодействия с Крымом даже вопреки санкциям», — уверен собеседник ФБА «Экономика сегодня».

Роль Ялтинского экономического форума

Важнейшей площадкой, на которой предприниматели и инвесторы со всего мира, в том числе из Европы, обсуждают реализацию совместных проектов в Крыму, остается Ялтинский экономический форум. В 2018 году в Ялту приехало рекордное количество участников — более трех тысяч человек из 20 стран мира. Повышенный интерес зарубежных партнеров к форуму продиктован их желанием понять, каким образом в случае ведения бизнеса они смогут избежать давления со стороны стран, объявивших полуострову санкционную войну.
Одну из таких «лазеек» предложил представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Он выступил с идеей создания на полуострове криптовалютного инвестиционного фонда. В этой связи руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников называет Крым вполне перспективной площадкой для разработки и внедрения цифровых технологий. Среди других направлений он выделяет агросектор, туризм, энергетику и развитие инфраструктуры с логистикой.
«Несмотря на санкционный режим, европейский бизнес все равно находит для себя «окна возможностей» в плане экономического сотрудничества с нашей республикой. Тот же Ялтинский экономический форум посещают представители десятков разных государств, и они своими глазами видят, что Крым является уникальной площадкой для ведения бизнеса в сфере рекреации и туризма, сельского хозяйстве, а также новых технологий. Причем новые возможности здесь создают ограничительные меры в виде санкций. Изначально рассматривались разные идеи по поводу создания в Крыму уникальной бизнес-модели для привлечения зарубежных партнеров. Но главное, что европейскому бизнесу выгодно инвестировать средства в развитие полуострова, и это понимают не только в России, но и в Европе. Усложняет ситуацию тот факт, что официальные власти в лице Брюсселя и Вашингтона пытаются противодействовать интересам своего частного бизнеса в Крыму, но при этом «окна возможностей» все равно сохраняются», — резюмирует Владислав Ганжара.
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