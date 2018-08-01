Мэй пожертвует отпуском ради Макрона и Brexit

Мэй сократит отпуск, чтобы обсудить Brexit с Макроном, сообщили СМИ

Как пишет издание, Мэй на день раньше вернется из Италии , где проводит свой отпуск, чтобы встретиться с Макроном. По информации издания, в ходе переговоров она намерена затронуть, в частности, вопрос сотрудничества в сфере безопасности после выхода Великобритании из ЕС

Кроме того, ожидается, что Мэй попытается получить гарантии того, что Макрон поможет Великобритании заключить всеобъемлющую торговую сделку для Лондонского Сити, против чего выступает переговорщик ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье.

Однако, источник в Елисейском дворце сказал изданию, что "для Макрона это очень тяжело". "Это не в его силах предлагать компромиссы — это может сделать только (Европейская — ред.) комиссия. Он будет сохранять приверженность комиссии", — заявил источник.