Ещё
Мэй пожертвует отпуском ради Макрона и Brexit
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй сократит отпуск, чтобы обсудить Brexit с Макроном, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сократит свой летний отпуск, чтобы на встрече в пятницу попытаться убедить президента Франции Эммануэля Макрона смягчить позицию по Brexit, сообщает газета Times.
Как пишет издание, Мэй на день раньше вернется из Италии, где проводит свой отпуск, чтобы встретиться с Макроном. По информации издания, в ходе переговоров она намерена затронуть, в частности, вопрос сотрудничества в сфере безопасности после выхода Великобритании из ЕС.
Кроме того, ожидается, что Мэй попытается получить гарантии того, что Макрон поможет Великобритании заключить всеобъемлющую торговую сделку для Лондонского Сити, против чего выступает переговорщик ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье.
Однако, источник в Елисейском дворце сказал изданию, что "для Макрона это очень тяжело". "Это не в его силах предлагать компромиссы — это может сделать только (Европейская — ред.) комиссия. Он будет сохранять приверженность комиссии", — заявил источник.
Ранее стало известно, что Макрон в пятницу встретится с Мэй в форте Брегансон — резиденции президентов на юге Франции. Кроме того, на этой неделе глава МИД Великобритании Джереми Хант отправился в континентальную Европу, чтобы рассказать о риске отсутствия соглашения по Brexit. Во вторник он посетил Францию.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США94
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком68
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Путин сорвал наступление на Донбасс787
Петросян: гора с плеч свалилась102
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение