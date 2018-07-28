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Орбан раскритиковал ЕС за отношение к России
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Орбан назвал примитивной политику ЕС по отношению к России 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз проводит "примитивную" политику по отношению к России, утверждая, что РФ представляет собой угрозу. Об этом он заявил в субботу в румынском городе Бэиле Тушнад, где принимает участие в работе Летнего университета.
В беседе с журналистами в субботу Орбан признал, что в ЕС действительно есть страны, которые могут чувствовать, что со стороны России исходит некая опасность: это балтийские страны и Польша. Вместе с тем "ни у словаков, ни у чехов, ни у венгров нет причин думать, что Россия представляет для них угрозу", отметил венгерский премьер.
Таким образом, странам Балтии, Польше, по мнению Орбана, "были бы полезны дополнительные гарантии" со стороны НАТО и ЕС, но другим странам было бы полезно развитие двусторонних отношений с Россией.
"Так что вместо этой примитивной политики по отношению к России нам нужна намного более дифференцированная, намного более определенная политика", — цитирует слова премьер-министра Венгрии ТАСС.
С другой стороны, продолжил Орбан, Россиян также не чувствует себя в безопасности, если вокруг нее нет "буферных зон" и потому заинтересована в их создании. Касаясь ситуации на Украине, глава венгерского правительства отметил, что Киев заявил "ясно и определенно", что не хочет входить в эту буферную зону, а хочет сближаться с ЕС и НАТО.
Летний университет и студенческий лагерь в Бэиле организованы Фондом для национальных меньшинств (Будапешт), Советом венгерской молодежи из Румынии и Национальным советом трансильванских венгров. Виктор Орбан каждый год участвует в его работе.
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