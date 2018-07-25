Парламент Македонии прислушался к оппозиции

Парламент Македонии поддержал требования «Внутренней македонской революционной организации — Демократической партии за македонское национальное единство» в связи с референдумом о переименовании страны.

Спикер парламента Талат Джафери выразил надежду, что партии своевременно направят решение, касающееся проведения референдума на утверждение в представительный орган Республики.

«Парламент в свою очередь вынесет собственное решение по этому вопросу», — заявил он.

Новое название открывает государству путь к вступлению в Евросоюз НАТО , однако прежде его должен утвердить народ на референдуме, который запланирован на осень 2018 года.

Спор о названии берёт своё начало в 1991 году, когда произошёл распад Югославии. Греция требовала переименования республики во избежание путаницы со своей областью. По этой причине она блокировала вступление Скопье в ЕС и НАТО.

Ранее News.ru писал, что президент Македонии Гёрге Иванов отказался утвердить соглашение по переименованию страны в Республику Северная Македония. Документ является антигосударственным, антиконституционным и по факту оборачивается предательством страны, заявил он.