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Турция и Нидерланды нормализуют отношения
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Турция и Нидерланды нормализуют отношения 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нидерланды и Турция достигли договоренности о нормализации двусторонних отношений. Страны согласились вновь направить послов в Анкару и Гаагу.
«Министры иностранных дел договорились нормализовать дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией. Они подчеркнули важность стратегического сотрудничества между двумя странами в различных областях, как миграция, борьба с терроризмом и содействие экономическому сотрудничество», — говорится в заявлении МИД Нидерландов.
Внешнеполитическое ведомство Нидерландов объявило об отзыве посла из Турции в начале февраля. Ухудшение отношений между двумя странами произошло после того, когда власти Нидерландов отказались пускать в страну самолёт с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в марте прошлого года. Он планировал выступить на митинге в Роттердаме перед турецкоязычными жителями страны в преддверии референдума, на котором должен был решаться вопрос о продлении президентских полномочий президента. В ответ МИД Турции распространили заявление о нежелательности возвращения посла Нидерландов в Анкару из отпуска.
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