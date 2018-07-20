Посол Греции вызван в МИД России

Об этом говорится в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства заявлении.

«Был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд ещё двум гражданам Российской Федерации», — говорится в сообщении.

11 июля стало известно, что Греция высылает двоих российских дипломатов и ещё двум запрещает въезд в страну.