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Посол Греции вызван в МИД России
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Посол Греции вызван в МИД России 

RT на русском 1 час назад
МИД России вызвал после Греции в Москве Андреаса Фриганаса и выразил ему решительный протест.
Об этом говорится в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства заявлении.
«Был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд ещё двум гражданам Российской Федерации», — говорится в сообщении.
11 июля стало известно, что Греция высылает двоих российских дипломатов и ещё двум запрещает въезд в страну.
Посол России в Греции Андрей Маслов в разговоре с RT заявил, что российские дипломаты и сотрудники были выдворены из Греции «бездоказательно».
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