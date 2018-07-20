СМИ: Италия перестанет принимать мигрантов, спасенных в ходе миссии «София»

Италия планирует в будущем отказать в приеме мигрантов, спасенных в Средиземном море в ходе миссии ЕС "София", сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на министра иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези.

Издание получило в свое распоряжение официальное письмо, которое итальянский министр направил главе дипломатии ЕС Федерике Могерини три дня назад. Сообщается, что из-за неотложности дела уполномоченные представители в комитете по политическим вопросам и вопросам безопасности (PSC) еще в среду совещались по поводу альтернативных решений по распределению спасенных мигрантов, но достигнуть консенсуса им не удалось. Обсуждение продолжится в пятницу, пишет Welt.

"Мы немедленно требуем пересмотра плана операции (EUNAVFOR MED — ред.) в части правил высадки, чтобы привести их в полное соответствие с принципом честного разделения обязанностей, зафиксированном в статье 80 договора ЕС", — приводит газета текст письма итальянского правительства.

"При данных обстоятельствах Италия более не в той позиции, чтобы соглашаться и вести себя соответственно плану операции EUNAVFOR MED, который ориентируется на более не существующую миссию по обеспечению безопасности границ "Тритон". В рамках этой миссии (Тритон) все спасенные мигранты высаживались исключительно в итальянских портах без последующего распределения между государствами-членами", — написал Моаверо-Миланези.

Операция стран ЕС EUNAVFOR MED, позже получившая название "София", действует с 2015 года, основной ее задачей является спасение людей и противодействие нелегальной перевозке мигрантов в Средиземноморье. В июне 2016 года главы МИД расширили ее мандат, добавив задачу обучения офицеров ливийской береговой охраны и ВМС.

В четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил учредить кризисный комитет Евросоюза, который бы занялся распределением прибывающих в Европу мигрантов.