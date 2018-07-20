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Италия перестанет принимать мигрантов
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СМИ: Италия перестанет принимать мигрантов, спасенных в ходе миссии «София» 

РИА Новости 20 июля 2018
Фото: AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Италия планирует в будущем отказать в приеме мигрантов, спасенных в Средиземном море в ходе миссии ЕС "София", сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на министра иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези.
Издание получило в свое распоряжение официальное письмо, которое итальянский министр направил главе дипломатии ЕС Федерике Могерини три дня назад. Сообщается, что из-за неотложности дела уполномоченные представители в комитете по политическим вопросам и вопросам безопасности (PSC) еще в среду совещались по поводу альтернативных решений по распределению спасенных мигрантов, но достигнуть консенсуса им не удалось. Обсуждение продолжится в пятницу, пишет Welt.
"Мы немедленно требуем пересмотра плана операции (EUNAVFOR MED — ред.) в части правил высадки, чтобы привести их в полное соответствие с принципом честного разделения обязанностей, зафиксированном в статье 80 договора ЕС", — приводит газета текст письма итальянского правительства.
"При данных обстоятельствах Италия более не в той позиции, чтобы соглашаться и вести себя соответственно плану операции EUNAVFOR MED, который ориентируется на более не существующую миссию по обеспечению безопасности границ "Тритон". В рамках этой миссии (Тритон) все спасенные мигранты высаживались исключительно в итальянских портах без последующего распределения между государствами-членами", — написал Моаверо-Миланези.
Операция стран ЕС EUNAVFOR MED, позже получившая название "София", действует с 2015 года, основной ее задачей является спасение людей и противодействие нелегальной перевозке мигрантов в Средиземноморье. В июне 2016 года главы МИД расширили ее мандат, добавив задачу обучения офицеров ливийской береговой охраны и ВМС.
В четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил учредить кризисный комитет Евросоюза, который бы занялся распределением прибывающих в Европу мигрантов.
На минувших выходных корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства по управлению внешними границами ЕС Frontex высадили на Сицилии 450 мигрантов после того, как пять европейских стран согласились их принять. Как сообщил Конте, Испания, Португалия, Франция, Германия и Мальта готовы разместить по 50 человек каждая. Ранее Конте дал разрешение на высадку в порту Поццалло 43 женщин и 14 детей, находившихся на борту этих двух кораблей. В воскресенье МВД страны дало добро на высадку остальных мигрантов.
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