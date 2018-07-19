Ещё
Установлены отравители Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Установлены отравители Скрипалей 

Рамблер 1 час назад
Полиция установила с помощью записей с камер видеонаблюдения личности отравителей Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Sun.
Следователи уверены, что атаку на Скрипалей совершили граждане России. К такому выводу они пришли, изучив записи с камер видеонаблюдения и сопоставив их с данными людей, которые въехали в страну в период совершения отравления.
Ранее британские СМИ сообщили, что отравление в Солсбери могла осуществить группа из шести человек во главе с женщиной.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
Комментарии29
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине184
Россиян предложили увольнять по новой статье123
Российский певец покончил с собой188
К санкциям против РФ подключились новые страны592
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»16
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение