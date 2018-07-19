Установлены отравители Скрипалей

Полиция установила с помощью записей с камер видеонаблюдения личности отравителей Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Sun.

Следователи уверены, что атаку на Скрипалей совершили граждане России . К такому выводу они пришли, изучив записи с камер видеонаблюдения и сопоставив их с данными людей, которые въехали в страну в период совершения отравления.

Ранее британские СМИ сообщили, что отравление в Солсбери могла осуществить группа из шести человек во главе с женщиной.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.