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Советник Макрона напал на человека
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Советник Макрона напал на человека 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Александр Беналля, который является советником французского президента Эммануэля Макрона, избил участника первомайской демонстрации в Париже. Об этом пишет газета Le Monde.
Отмечается, что в распоряжении издания находится видеозапись, на которой Беналля в шлеме напал на манифестанта на площади Контрэскарп. На записи видно, как он валит молодого человека на землю, несколько раз бьет его и уходит.
По словам руководителя аппарата Макрона Патрика Строда, человек в шлеме действительно Беналля. После инцидента он был на две недели отстранен от работы, а в настоящее время занимается обеспечением безопасности на мероприятиях, которые проводит Елисейский дворец.
В 2017 году народный депутат Верховной рады от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук попытался ударить тростью бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
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