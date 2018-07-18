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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в июне до 2%
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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в июне до 2% 

Банки.ру 1 час назад
Таковы окончательные данные Европейского статистического агентства Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. В ЕС годовая инфляция в июне осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем, составив 2%.
Годом ранее инфляция составляла 1,3% в еврозоне и 1,5% в ЕС.
Самый низкий уровень годовой инфляции был зарегистрирован в Ирландии (0,7%), Греции (1%) и Дании (1,1%), в то время как самый высокий — в Румынии (4,7%), Эстонии (3,9%) и Венгрии (3,2%).
Европейская комиссия прогнозирует, что инфляция в еврозоне в 2018 и 2019 годах останется на уровне 1,7% (прогноз был повышен на 0,2 и 0,1 процентного пункта соответственно). В ЕС потребительские цены, как ожидается, вырастут в 2018 году на 1,9% (прогноз повышен на 0,2 п. п.) с последующим снижением до 1,8% в 2019 году (без изменений).
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