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Вскрылись новые подробности отравления в Эймсбери
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СМИ: погибшая в Эймсбери сбрызнула запястья найденным «Новичком» 

Газета.Ru 18 июля 2018
Фото: Reuters
Отравленная нервно-паралитическим веществом в британском Эймсбери Дон Стерджес спрыснула запястья жидкостью из флакона, в котором предположительно находилось вещество "Новичок", который нашел другой пострадавший, Чарли Роули, передает Daily Mail.
Об этом рассказал его брат, Мэттью Роули.
"Мой брат сказал мне, что он помнит, что Дон спрыснула жидкостью оба запястья. Он немного помнит из того, что произошло потом, но эта конкретная деталь засела у него в уме", — сказал брат пострадавшего.
Он также отметил, что его брат упомянул о странном запахе аммиака, который был у флакона.
Ранее сообщалось, что ГРУ заподозрили в причастности к отравлениям "Новичком".
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