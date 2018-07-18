Вскрылись новые подробности отравления в Эймсбери

СМИ: погибшая в Эймсбери сбрызнула запястья найденным «Новичком»

Отравленная нервно-паралитическим веществом в британском Эймсбери Дон Стерджес спрыснула запястья жидкостью из флакона, в котором предположительно находилось вещество "Новичок", который нашел другой пострадавший, Чарли Роули, передает Daily Mail.

"Мой брат сказал мне, что он помнит, что Дон спрыснула жидкостью оба запястья. Он немного помнит из того, что произошло потом, но эта конкретная деталь засела у него в уме", — сказал брат пострадавшего.

Он также отметил, что его брат упомянул о странном запахе аммиака, который был у флакона.