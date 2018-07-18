В Британии нашли шесть виновных в деле Скрипалей

Сотрудница ГРУ, якобы отравившая нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и его дочь, могла входить в состав группы из шести человек, сообщает британская газета Daily Mail.
Daily Mail со ссылкой на источник в разведывательной сфере сообщает, что «женщина-офицер могла быть частью группы, исполнив ключевую роль», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что вероятным отравителем экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери могла быть женщина, так как другие отравившиеся, Дон Стерджесс и Чарльз Роули из города Эймсбери, якобы нашли флакон из-под духов и распылили на себя его содержимое, после чего и почувствовали недомогание.
Напомним, Стерджесс скончалась в больнице, Чарли Роули пришел в сознание. Скрипаль и его дочь Юлия уже выписаны из больницы.