Мэй пригрозила новыми выборами из-за Brexit

Times: Мэй пригрозила несогласным с ее планом по Brexit досрочными выборами

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила несогласным в правящей Консервативной партии с ее планом развития экономических связей между Лондоном и Брюсселем после Brexit досрочными парламентскими выборами. Об этом сообщает в среду газета The Times. По ее данным, с подобным предупреждением Мэй выступила непосредственно перед решающим голосованием во вторник вечером в Палате общин британского парламента по поправке к торговому биллю, которую предложили критики премьера во главе с Стивеном Хаммондом и Ники Морган. В результате этого решительного шага депутаты нижней палаты небольшим большинством отвергли эту поправку. Против внесения соответствующего законодательного изменения выступили 307 депутатов, за — 301. Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.