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Мэй пригрозила новыми выборами из-за Brexit
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Times: Мэй пригрозила несогласным с ее планом по Brexit досрочными выборами 

РИА Новости 18 июля 2018
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила несогласным в правящей Консервативной партии с ее планом развития экономических связей между Лондоном и Брюсселем после Brexit досрочными парламентскими выборами. Об этом сообщает в среду газета The Times.
По ее данным, с подобным предупреждением Мэй выступила непосредственно перед решающим голосованием во вторник вечером в Палате общин британского парламента по поправке к торговому биллю, которую предложили критики премьера во главе с Стивеном Хаммондом и Ники Морган. В результате этого решительного шага депутаты нижней палаты небольшим большинством отвергли эту поправку. Против внесения соответствующего законодательного изменения выступили 307 депутатов, за — 301.
Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
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