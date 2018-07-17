Сможет Великобритания без потерь покинуть ЕС?

Британцы, наконец-то, поняли, что выход из Евросоюза , где безоговорочно доминирует Германия , чрезвычайно непростой и даже опасный путь. Кроме того, у них теперь есть все основания сомневаться в способности их лидеров добиться ответственного и беспроигрышного «развода» с материковой Европой.

У британцев было бы намного больше повода для оптимизма, если бы правительство Терезы Мэй укрепило союз с США и не шло на компромиссы в финансовых вопросах, пишет в zerohedge.com глава экономических исследований Mitsubishi UFJ Securities International Брендан Браун

Конечно, британские консерваторы, как и их американские коллеги, испытывают сомнения по поводу трампизма, но это второстепенная вещь в мире реальной политики. В непростом диалоге с Берлином, Лондон, безусловно, действовал бы намного увереннее, имея поддержку президента США, который, как известно, не очень жалует канцлера Ангелу Меркель и ЕС, и обожает Шотландию и английскую королеву.

Когда британские переговорщики узнали после референдума, что Берлин настаивает на огромных взносах в бюджет Брюсселя и продолжении миграции из ЕС в качестве условия сохранения экспорта британских услуг (в первую очередь финансовых) в ЕС, это был первый сигнал для немедленного укрепления связей с Вашингтоном.

Лондон раскрыл детали Brexit'а. Это уже не первый план по выходу из ЕС, а уточненная программа, но тоже, скорее всего, еще не окончательная. Предполагается максимально смягчить момент перехода, когда Великобритания покинет единый европейский рынок. Если бы Великобритания предложила Америке льготы в двустороннем альянсе, то Трамп мог бы надавить на ЕС и Брюссель вел бы диалог с Лондоном на равных.

Великобритания могла бы открыть свой рынок американским фермерам (в результате чего на внутренний рынок поступили бы более дешевые продукты питания) и расширить двухстороннюю финансовую интеграцию (устранив барьеры для взаимного экспорта услуг).

На мировой арене Великобритания могла бы более решительно поддерживать политику Трампа в отношении Ирана Израиля , и жестче осудить дискриминационную торговую практику Китая . Лондон также мог бы возглавить борьбу с валютными манипуляциями и продемонстрировать более привлекательные стороны свободного рынка.

Но, к сожалению, ничего этого не было. Сельскохозяйственное лобби Консервативной партии блокировало любые переговоры, которое бы сбили цены на сельхозпродукцию в Великобритании. Сейчас правительство Мэй предлагает Великобритании присоединиться к таможенной зоне ЕС для товаров и продовольствия, а это значит, что дешевый импорт продуктов питания будет закрыт навсегда.

Министр финансов Филипп Хэммонд — основной сторонник компромисса с ЕС в правительстве Мэй. Хэммонд также является монетарным миротворцем и выражает поддержку политике главы Банка Англии Марка Карни, супер-голубя в клубе руководителей глобальных центральных банков. Карни удерживает процентную ставку денежного рынка на почти нулевом уровне, несмотря на инфляцию, превысившую 3% в начале года, и чрезвычайно дешевый фунт.

Сторонникам Brexit не нравится открытая симпатия главы Банка Англии к людям, поддерживающим европейскую интеграцию, а также его высказывания об экономических потерях при выходе из ЕС. Если сторонники Brexit не начнут действовать, Хэммонд назначит на место уходящего вскоре в отставку Карни такого же «пацифиста».

Под руководством Карни-Хэммонда Великобритания ввела в полном объеме все новые финансовые правила ЕС, включая борьбу с оффшорной финансовой деятельностью, благодаря которой Сити процветал многие десятилетия и принципиально отличался от жестко регулируемого рынка материковой части ЕС.

Многие консерваторы также обеспокоены тем, что их партия не выполняет обещанный избирателям полный выход из Евросоюза, за что тори, почти наверняка, дорого заплатят на будущих выборах. Им не нравится, что Мэй предлагает британскому народу роль «вассального государства» и следует всем указаниям Германии. Избиратели, выступающие против ЕС и миграции, не скрывают своего глубокого разочарования в консерваторах.

Многие сторонники Brexit говорят, что будут голосовать против предложенной премьер-министром Мэй сделки с ЕС этой осенью. Даже если они это сделают и ее правительство рухнет, потребуется много времени и усилий для стабилизации ситуации и поиска компромисса.