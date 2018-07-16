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Могерини: число прибывающих в ЕС мигрантов из Ливии сократилось на 85%
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Могерини: число прибывающих в ЕС мигрантов из Ливии сократилось на 85% 

ТАСС 16 июля 2018
БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Число прибывающих к берегам Евросоюза (ЕС) мигрантов из Ливии сократилось в этом году на 85%. Такие данные привела в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.
"Прибывающих из Ливии к нашим берегам стало на 85% меньше по сравнению с этим периодом в прошлом году", — сказала она.
Кроме того, по словам Могерини, за последние шесть месяцев почти 30 тыс. беженцев были возвращены из Ливии в страны происхождения. «Количество мигрантов из третьих стран, которые были на добровольной основе возвращены Международной организацией по миграции при финансовой поддержке Евросоюза из Ливии в страны происхождения, за последние шесть месяцев составило 28 тыс. человек», — отметила она.
В целом глава дипломатии ЕС подчеркнула, что миграционный кризис остается приоритетным вопросом повестки дня Евросоюза.
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