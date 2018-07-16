Ещё
Германия: мы больше не можем полагаться на США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия: мы больше не можем полагаться на США 

Вести.Ru 16 июля 2018
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Министр иностранных дел Германии заявил, что Европа не может полагаться на Дональда Трампа и должна сплотить ряды, после того как президент США назвал Евросоюз "противником" в отношении торговли.
"Мы больше не можем полностью полагаться на Белый дом, — сказал Хайко Маас. — Чтобы поддерживать наше партнерство с США, мы должны скорректировать его. Первым явным следствием может быть только то, что нам нужно еще сильнее объединиться в Европе".
Он добавил: "Европа не должна позволять себе разделяться, несмотря на резкие словесные атаки и абсурдные твиты (президента США Дональда Трампа)".
Как писали "Вести. Экономика", позиции Евросоюза и Соединенных Штатов ранее разошлись по поводу ядерной сделки с Ираном.
Хайко Маас в мае заявлял, что европейские страны сохраняют единство в своей решимости придерживаться ядерного соглашения 2015 г. с Ираном (JCPOA), несмотря на решение Вашингтона выйти из договоренности.
Вести.Ru: последние новости
Папу Франциска обвинили в укрывательстве педофила Больным мигрантам с блокированного судна позволили подлечиться на Сицилии Великобритания останется в дружеских отношениях с Евросоюзом, несмотря на Brexit
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве143
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»213
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару64
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение