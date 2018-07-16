Германия: мы больше не можем полагаться на США 

Министр иностранных дел Германии заявил, что Европа не может полагаться на Дональда Трампа и должна сплотить ряды, после того как президент США назвал Евросоюз "противником" в отношении торговли.
"Мы больше не можем полностью полагаться на Белый дом, — сказал Хайко Маас. — Чтобы поддерживать наше партнерство с США, мы должны скорректировать его. Первым явным следствием может быть только то, что нам нужно еще сильнее объединиться в Европе".
Он добавил: "Европа не должна позволять себе разделяться, несмотря на резкие словесные атаки и абсурдные твиты (президента США Дональда Трампа)".
Как писали "Вести. Экономика", позиции Евросоюза и Соединенных Штатов ранее разошлись по поводу ядерной сделки с Ираном.
Хайко Маас в мае заявлял, что европейские страны сохраняют единство в своей решимости придерживаться ядерного соглашения 2015 г. с Ираном (JCPOA), несмотря на решение Вашингтона выйти из договоренности.