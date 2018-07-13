Пашинян прокомментировал возможность внешнеполитического разворота Армении

Премьер-министр Армении заверил, что Ереван не собирается резко менять внешнюю политику, передает ТАСС

Он отметил, что Армения — страна-партнер НАТО, которая участвует в двух миссиях НАТО — в Косово и Афганистане . По его словам, это «дает возможность участвовать в обеспечении безопасности на международном уровне».

В то же время Пашинян напомнил, что Ереван является участником Организации договора о коллективной безопасности. «И мы видим Армению в этой организации и в этой системе безопасности», — заявил премьер-министр республики в интервью телеканалу Euronews.

«Мы останемся близким союзником России и мы надеемся развивать наши отношения с Россией, как и с НАТО, западными странами, Евросоюзом США », — заявил Пашинян.

Накануне Пашинян на полях саммита НАТО в Брюсселе заявил, что, несмотря на многочисленные заявления со стороны ЕС, после смены власти в республике политика Евросоюза в отношении Армении не претерпела ощутимых изменений. При этом ранее Пашинян заявлял, что в случае своего избрания на пост премьер надеется на переговоры с ЕС по отмене виз.