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Пашинян прокомментировал возможность внешнеполитического разворота Армении
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Пашинян прокомментировал возможность внешнеполитического разворота Армении 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита НАТО в Брюсселе оценил уровень взаимодействия Москвы и Еревана и прокомментировал возможность внешнеполитического разворота республики.
Премьер-министр Армении заверил, что Ереван не собирается резко менять внешнюю политику, передает ТАСС.
Он отметил, что Армения — страна-партнер НАТО, которая участвует в двух миссиях НАТО — в Косово и Афганистане. По его словам, это «дает возможность участвовать в обеспечении безопасности на международном уровне».
В то же время Пашинян напомнил, что Ереван является участником Организации договора о коллективной безопасности. «И мы видим Армению в этой организации и в этой системе безопасности», — заявил премьер-министр республики в интервью телеканалу Euronews.
«Мы останемся близким союзником России и мы надеемся развивать наши отношения с Россией, как и с НАТО, западными странами, Евросоюзом и США», — заявил Пашинян.
Накануне Пашинян на полях саммита НАТО в Брюсселе заявил, что, несмотря на многочисленные заявления со стороны ЕС, после смены власти в республике политика Евросоюза в отношении Армении не претерпела ощутимых изменений. При этом ранее Пашинян заявлял, что в случае своего избрания на пост премьер надеется на переговоры с ЕС по отмене виз.
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