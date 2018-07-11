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В Германии осудили нацистку-подпольщицу
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В Германии осудили нацистку-подпольщицу 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Michaela Rehle / Reuters
В Германии вынесен вердикт по длящемуся пять лет делу членов преступной неонацистской группировки «Национал-социалистическое подполье» (NSU), которая безнаказанно совершала убийства по всей стране. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.
По информации издания, главная обвиняемая, 43-летняя Беате Чепе (Beate Zschaepe), получила пожизненный срок за соучастие в 10 убийствах, а также нападениях. Суд также указал на особую тяжесть совершенных ею деяний, что по сути делает практически невозможным ее досрочное освобождение после 15 лет заключения.
Осуждены были и четыре других человека. Они получили от 2,5 до 10 лет за пособничество и подстрекательства.
Как ожидается, адвокаты будут оспаривать вердикт. В ходе процесса Чепе заявляла о своей невиновности, указывая, что никогда не знала о готовящихся преступлениях. При этом женщина сообщала, что чувствует «моральную вину» за произошедшее.
NSU была основана в конце 1990-х Уве Мундлосом, Уве Бенхардтом и Беатой Чепе. Члены группировки совершали ограбления и устраивали взрывы, а также убили восемь турков, одного грека и немецкую полицейскую. Stuttgarter Zeitung отмечает, что доказательств присутствия Чепе на местах преступлений нет, однако обвинение приписывало ей крайне значимую роль координатора. Двое других ключевых членов группировки покончили с собой после раскрытия NSU в 2011 году.
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