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Туристов в Париже запугали «отельными крысами»
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Гостей Парижа предупредили об «отельных крысах» 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: depositphotos.com
В Париже действуют криминальные группировки, прозванные "отельными крысами", которые обворовывают туристов в гостиницах, сообщает Еxpress.co.uk.
О том, как они работают, рассказал комиссар парижской полиции Тони Марье. По его словам, некоторые мошенники входят в гостиницы, смешиваясь с группами туристов. Пока гости отвлечены регистрацией в отеле, преступники крадут их сумки и чемоданы.
Также воры могут использовать чужие имена для заселения в отель, а потом проникать в номера, искать ценные вещи и вскрывать сейфы. Зафиксированы случаи, когда воры открывали магнитные замки на дверях, и уходили безнаказанными.
Действуют они не только в Париже, но и в пригородах. Могут "проработать" в Париже, а затем отправиться в другую туристическую столицу, например, в Рим.
Кстати, в июне стало известно, что в Париже начали работать еще 5000 полицейских, чья задача защитить туристов от мошенников и воров. Усиление приходится на пиковый сезон — с 11 июня по 30 сентября.
Министерство иностранных дел Франции советует путешественникам быть предельно внимательными и проявлять бдительность. Преступники могут работать сообща: один отвлекает туриста, а второй — крадет его сумку.
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