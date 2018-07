Опрос: Мэй теряет доверие британцев в вопросе выхода из ЕС

Фото: Andy Rain/EPA-EFE Москва , 9 июля — «Вести. Экономика». Граждане Британии не одобряют то, как правительство их страны ведет переговоры о выходе из Европейского союза и не верят в способности премьер-министра Терезы Мэй добиться хорошего результата по итогам переговоров. Об этом сообщила исследовательская компания ORB International, опубликовав данные опроса общественного мнения. Опрос был проведен среди 2 027 граждан Британии в возрасте старше 18 лет в период с 6 по 8 июля 2018 г., или непосредственно перед двойной отставкой в понедельник, 9 июля, когда министр по вопросу выхода из ЕС Дэвид Дэвис и экс-глава британского МИДа Борис Джонсон сложили с себя полномочия. Как отмечается, в ходе опроса было зафиксировано несколько «антирекордов» в отношении британцев к проведению Brexit'а. Рекордная доля опрошенных — 71% — заявили о том, что не одобряют осуществление переговорного процесса под руководством кабинета министров Терезы Мэй по выходу Британии из ЕС При этом доверие британцев лично к Терезе Мэй как к премьер-министру, способному заключить удачную для Британии сделку с властями ЕС, упало до минимального уровня с момента начала проведения данного опроса в ноябре 20 6 г. : лишь 26% респондентов считают, что Мэй удастся добиться выгодных условий при заключении соглашения о выходе из ЕС.

On the way in which the government is handling the Brexit negotiations:Approve: 29% (-7) Disapprove: 71% (+7) Record high for the % who disapprove.via @ORB_Int, 06 — 08 Julhttps://t.co/X1yYFhq5Oo

— Britain Elects (@britainelects) 9 июля 2018 г.

Confidence in Theresa May to get the right deal in the Brexit negotiations has fallen to a joint record low: 26%.via @ORB_Int, 06 — 08 Julhttps://t.co/X1yYFhq5Oo pic.twitter.com/FlFrt9rfvT

— Britain Elects (@britainelects) 9 июля 2018 г.