В Британии назначили нового главу МИД

Как сообщила канцелярия премьера в Twitter, королева была рада утвердить политика на эту должность.

Почему ушел Джонсон

В письме главе правительства Джонсон заявил, что "страна идет к тому, чтобы стать колонией", а "мечта о Brexit умирает".

Он отметил, что его аргументы пользовались слишком малой поддержкой.

"Brexit должен был быть возможностью и надеждой. Он должен был стать шансом вести дела по-другому, стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, смотрящей вне глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужных сомнениях в самих себе", — написал Джонсон.

По его мнению, предложения, о которых договорилось правительство, означают, по сути, следование законам ЕС.

"С этой точки зрения мы действительно двигаемся к статусу колонии — и многим будет трудно увидеть экономические и политические преимущества таких договоренностей", — отметил бывший глава МИД.

Споры вокруг Brexit

В минувшую пятницу Мэй заявила о намерении смягчить условия выхода Британии из Евросоюза. Премьер заявила, что Соединенное Королевство предложит Брюсселю создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

Эта программа не устроила сторонников более жесткого подхода к условиям выхода страны с единого европейского рынка. По их мнению, реализация такого плана сохранит зависимость Великобритании от ЕС и создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб местным производителям.

Официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем должны опубликовать на следующей неделе.