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В Британии назначили нового главу МИД
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В Британии назначили нового главу МИД 

РИА Новости 21 час назад
Новым министром иностранных дел Великобритании назначен экс-министр здравоохранения Джереми Хант.
Как сообщила канцелярия премьера в Twitter, королева была рада утвердить политика на эту должность.
На этом посту Хант сменит Бориса Джонсона, ушедшего в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу о будущих торговых и таможенных отношений с ЕС.

Почему ушел Джонсон

В письме главе правительства Джонсон заявил, что "страна идет к тому, чтобы стать колонией", а "мечта о Brexit умирает".
Он отметил, что его аргументы пользовались слишком малой поддержкой.
"Brexit должен был быть возможностью и надеждой. Он должен был стать шансом вести дела по-другому, стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, смотрящей вне глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужных сомнениях в самих себе", — написал Джонсон.
По его мнению, предложения, о которых договорилось правительство, означают, по сути, следование законам ЕС.
"С этой точки зрения мы действительно двигаемся к статусу колонии — и многим будет трудно увидеть экономические и политические преимущества таких договоренностей", — отметил бывший глава МИД.

Споры вокруг Brexit

В минувшую пятницу Мэй заявила о намерении смягчить условия выхода Британии из Евросоюза. Премьер заявила, что Соединенное Королевство предложит Брюсселю создать зону свободной торговли и обозначить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.
Эта программа не устроила сторонников более жесткого подхода к условиям выхода страны с единого европейского рынка. По их мнению, реализация такого плана сохранит зависимость Великобритании от ЕС и создаст преимущество для глобальных корпораций в ущерб местным производителям.
Официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем должны опубликовать на следующей неделе.
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