Меркель подтвердила, что Германия не планирует выходить из ядерной сделки 

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила иранскому президенту Хасану Роухани, что Берлин не намерен выходить из ядерной сделки и продолжит работу по ее сохранению, говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.
В телефонном разговоре с Роухани канцлер отметила, что в предложенном Ирану пакете предложений упомянуты лишь базовые вопросы по сохранению сделки и необходимо вести дальнейший диалог для проработки деталей,
"Важно, что мы уверены, что хотим остаться в сделке", — приводятся в заявлении слова Меркель.