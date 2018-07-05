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Меркель подтвердила, что Германия не планирует выходить из ядерной сделки
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Меркель подтвердила, что Германия не планирует выходить из ядерной сделки 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила иранскому президенту Хасану Роухани, что Берлин не намерен выходить из ядерной сделки и продолжит работу по ее сохранению, говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.
В телефонном разговоре с Роухани канцлер отметила, что в предложенном Ирану пакете предложений упомянуты лишь базовые вопросы по сохранению сделки и необходимо вести дальнейший диалог для проработки деталей,
"Важно, что мы уверены, что хотим остаться в сделке", — приводятся в заявлении слова Меркель.
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