Европарламент призвал ЕС срочно оказать помощь беженцам из Венесуэлы

"Венесуэла: парламент призывает к срочной помощи со стороны Евросоюза людям, бегущим из страны", — говорится в релизе.

Парламент приветствует уже выделенную ЕС гуманитарную помощь и призывает к немедленной дополнительной поддержке для удовлетворения быстро растущих потребностей людей, пострадавших от кризиса в Венесуэле.

ЕП также призывает страны ЕС оказать помощь, которая могла бы представлять собой гуманитарные визы, специальные меры пребывания и прочее. Кроме того, ЕП призвал власти Венесуэлы открыть доступ гуманитарной помощи в страну.

"Европарламент шокирован и встревожен гуманитарным кризисом в Венесуэле, который привел ко множеству смертей и беспрецедентному потоку беженцев и мигрантов в соседние страны", — говорится в релизе.

Подчеркивая, что венесуэльский гуманитарный кризис проистекает из политического, парламент «призывает к проведению новых президентских выборов в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и конституционным порядком страны», говорится в сообщении.

В начале мая международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.