Меркель проиграла: правые делят Европу

Политика Евросоюза все чаще учитывает мнение правых популистов, которые с каждым годом набирают все больше и больше голосов. В то время как правое движение становится новым европейским мейнстримом, растет также и популярность более радикальных взглядов, и это наглядно демонстрируют и процессы внутри Европы, и итоги саммита стран ЕС, который завершился 29 июня.

Рост правых настроений в Европе и регулярные успехи правоцентристских партий на парламентских выборах стали давать свои плоды. Европейское соглашение по мигрантам, достигнутое на саммите ЕС, согласно которому европейские государства получили больше свободы в распределении беженцев внутри своих стран, наглядно демонстрирует, что европейская политика все сильнее подвергается влиянию правых популистов.

Соглашение поддержали даже такие ярые противники европейской миграционной политики, как страны Вышеградской четверки и Италия , что уже говорит о многом.

В то же время европейские правые лидеры открыто говорят о «конце эры либеральной демократии». С таким заявлением всего пару месяцев назад выступал венгерский премьер-министр Виктор Орбан , чья партия «Фидес» занимает почти три четверти мест местного парламента и 11 мест в Европарламенте

Становится все более актуальным вопрос, возможен ли серьезный поворот Европы от леволиберальной доктрины к правому популизму.

«Я бы не сказал, что это небольшая временная аномалия, это действительно сдвиг Европы вправо. В последнее время правопопулистские партии значительно прибавили в голосах. Везде они присутствуют и увеличивают свое представительство. То есть существует определенный тренд, и он может быть долгоиграющим», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Правый сдвиг в Европе начался еще до кризиса мигрантами», — отмечает, в свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер . Сейчас, по словам собеседника «Газеты.Ru», правые настроения в европейском обществе уже устоялись, хотя пока и не являются выбором большинства.

От центра вправо и еще правее

По мере того как правоцентризм становится все более мейнстримным явлением для Европы, растет популярность и более радикальных взглядов. Наглядно положение сил в ЕС демонстрирует Европарламент. В главном законодательном органе Евросоюза крупнейшей фракцией, занимающей 217 мест из 750, является правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП). Третье место по численности — 74 мандата — у евроскептиков.

С одной стороны, говорит Николай Топорнин, Европарламент хотя и играет в ЕС важную роль, она не является ведущей. Главными институтами являются Европейский совет — то есть фактически саммит глав государств Евросоюза — и Совет ЕС , который решает все функциональные вопросы. Парламент как законодательный орган имеет возможность принимать акты, регулирующие финансы и бюджет и вообще участвует в разработке законодательной практики.

Ангела Меркель. С другой стороны, успехи правых партий на выборах демонстрируют настолько широкую поддержку их взглядов со стороны общественности, что это не могут игнорировать даже такие политики-тяжеловесы, как канцлер Германии

Во многом именно поэтому и стало возможно принятие соглашения по миграционному вопросу, считает эксперт. «Те страны, которые попали под особое сильное давление миграционного потока — Греция и Италия — там действительно ситуация в какой-то степени вышла из-под контроля, люди недовольны — это сказывается на избирательных результатах. Партии евроскептиков используют тему мигрантов, чтобы набрать очков. Поэтому если, например, в Германии Меркель не отреагирует, не примет меры, то есть вероятность, что на следующих выборах ХДС-ХСС вообще утратит лидерство», — говорит Топорнин.

Радикализация взглядов заметна и внутри правоцентристского лагеря. Наглядный пример — все тот же Орбан, чья партия «Фидес» хотя формально и входит в коалицию ЕНП, по взглядам намного ближе к лагерю евроскептиков.

Позиция «Фидеса» и его лидера раздражает партнеров партии внутри ЕНП, однако поделать с ними они ничего не могут. Во-первых, партия Орбана обладает немалым количеством мандатов и собирается их только увеличить на будущих выборах. Во-вторых, прямая конфронтация с «Фидесом» может подтолкнуть ее в сторону коалиции евроскептиков и поспособствовать еще большей радикализации партии.

Мечта есть, но лидеров нет

По словам Владимира Брутера, то, что принято называть в Европе «правым популизмом», на самом деле является попыткой вернуть Европе ее идентичность.

«В нынешнем варианте Евросоюза, построенном на принципах глобализации, идентичность в значительной мере утеряна. Правое движение сейчас пытается найти свою европейскую идентичность, и ситуация с мигрантами — лишь один из немногих элементов этого пути», — говорит Брутер.

По этой же причине, говорит эксперт, не может быть найдено единство внутри общеевропейского правого движения: «Каждая страна ищет свою идентичность, а попытка построить общееропейскую, наднациональную идентичность не увенчалась успехом».

Но и единство для правого движения также не является обязательным, считает Брутер: «Главное — найти правильный вектор. Найти и построить ту Европу, которая одновременно сохраняет идентичность и остается открытой. Это очень сложный вопрос».

Одна из главных помех для правых в их пути в поисках идентичности в первую очередь заключается в том, что ЕС долгое время двигался в противоположном направлении — к глобализационному проекту, в котором подразумевалось объединение и смешение европейских народов.

Но что более важно, говорит Владимир Брутер, в Европе нет лидеров, которые могли бы реализовать эту правую идею.