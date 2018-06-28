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Саммит ЕС: европейская прелюдия к саммиту НАТО?
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Саммит ЕС: европейская прелюдия к саммиту НАТО? 

РИА Новости 26 минут назад
Пока европейские лидеры ищут пути решения глобальных проблем, британский премьер-министр Тереза Мэй выступает явно не «за мир во всем мире». Как сообщают СМИ, она намерена призвать участников встречи обострить отношения с Россией и продлить санкции против Москвы.
Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук считает, что ситуация в ЕС меняется, а разногласия внутри Евросоюза могут привести к еще более сложному конфликту:
"Мы сейчас наблюдаем новые течения внутри Евросоюза. И там обязательно кто-то появится. Но мы должны осторожно смотреть на эту ситуацию. Европа всегда воевала внутри себя, во все века. И почему это должно закончиться с созданием Евросоюза? И если до каких-то серьезных градусов, степеней дойдут разногласия, там опять могут вспыхнуть войны".
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, в свою очередь, считает, что открывающийся саммит ЕС — это всего лишь прелюдия к встрече лидеров стран НАТО. Именно там и будут приниматься важные решения:
"Саммит Евросоюза — это на самом деле прелюдия к саммиту НАТО. Там и будут аргументы, которые (президент США Дональд) Трамп выложит. А сейчас-то о чем им говорить, когда непонятно, что в кармане у Трампа? Без него они ничего не решат".
Смотрите полную версию беседы:
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