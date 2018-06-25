Премьер-министр Молдавии встретится с Помпео 

Премьер-министр Молдавии Павел Филип встретится с госсекретарём США Майком Помпео во время визита в Соединённые Штаты.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правительство Молдавии.
Отмечается, что из-за плотного графика госсекретаря США, встреча будет короткой — не предусмотрены протокольные видео и фотосъёмки.
Также он встретится с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом.
Сообщается, что во время визита Филипа в США будут обсуждаться вопросы евроинтеграции и реформ в Молдавии, а также «соблюдения стандартов демократии».
Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что принял решение перенести свой визит в США, который должен был состояться 1 июля.