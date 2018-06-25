Ещё
Премьер-министр Молдавии встретится с Помпео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер-министр Молдавии встретится с Помпео 

RT на русском 4 часа назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Молдавии Павел Филип встретится с госсекретарём США Майком Помпео во время визита в Соединённые Штаты.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правительство Молдавии.
Отмечается, что из-за плотного графика госсекретаря США, встреча будет короткой — не предусмотрены протокольные видео и фотосъёмки.
Также он встретится с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом.
Сообщается, что во время визита Филипа в США будут обсуждаться вопросы евроинтеграции и реформ в Молдавии, а также «соблюдения стандартов демократии».
Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что принял решение перенести свой визит в США, который должен был состояться 1 июля.
RT на русском: последние новости
В Британии призвали Мэй готовиться к «жёсткому» выходу из ЕС Меркель заявила об отсутствии в ЕС единого решения по миграции Еврокомиссия опубликовала окончательный список участников саммита ЕС по миграции
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два ребенка погибли в закрытой на солнцепеке машине98
В России отменяют зарплатное рабство264
Раскрыт размер будущих пенсий586
Европа вступилась за «Северный поток-2»61
Цуркан выступила с первым заявлением после задержания81
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение