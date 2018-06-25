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ЕК предъявила США претензии из-за «Северного потока»
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ЕК предъявила США претензии из-за «Северного потока» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Вице-президент по вопросам Энергетического союза Европейской комиссии Марош Шевчович заявил, что США нужно обсудить с ЕС вопрос санкций против таких проектов, как «Северный поток».
Шевчович отметил, что необходимо обсудить санкции, прежде чем вводить их, передает РИА «Новости».
Вице-спикер бундестага Томас Опперманн на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2» не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран.
Ранее США задумались о санкциях против связанных с «Северным потоком — 2» компаний.
США хотят заблокировать «Северный поток — 2», чтобы продавать СПГ в Европу через Германию. По мнению США, ЕС ограничен в возможностях противодействовать России из-за газовой зависимости от Москвы.
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