ЕК предъявила США претензии из-за «Северного потока»

Шевчович отметил, что необходимо обсудить санкции, прежде чем вводить их, передает РИА «Новости»

Вице-спикер бундестага Томас Опперманн на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2» не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран.

Ранее США задумались о санкциях против связанных с «Северным потоком — 2» компаний.