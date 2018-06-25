ЕК предъявила США претензии из-за «Северного потока» 

Вице-президент по вопросам Энергетического союза Европейской комиссии Марош Шевчович заявил, что США нужно обсудить с ЕС вопрос санкций против таких проектов, как «Северный поток».
Шевчович отметил, что необходимо обсудить санкции, прежде чем вводить их, передает РИА «Новости».
Вице-спикер бундестага Томас Опперманн на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2» не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран.
Ранее США задумались о санкциях против связанных с «Северным потоком — 2» компаний.