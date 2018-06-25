Пять европейских стран решили создать кибернетические силы ЕС 

Главы Минобороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии подписали протокол о намерениях создания кибернетических сил ЕС. В конце года к этой инициативе присоединяться еще три страны — Финляндия, Франция, и Польша. Об этом рассказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, передает «Интерфакс».
Как отмечается, государства Евросоюза намерены создать кибернетические команды с ротацией каждые шесть месяцев. Ожидается, что данные структуры будут приходить на помощь государствам-членам в случае крупных кибернетических инцидентов.
Министр обороны Литвы указал, что с Брюсселем будет обсуждаться возможность использования в рамках проекта бюджетные средства ЕС для того, чтобы приобрести оборудование и программное обеспечение. График ротации утвердят в 2019 году.
Отметим, что кибернетические силы — один из первых проектов в рамках соглашения о более тесном оборонном сотрудничестве ЕС (PESCO), которое было подписано в 2017 году.
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