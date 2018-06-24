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Глава МИД Италии предупредил об угрозе раскола ЕС
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Глава МИД Италии заявил об угрозе раскола ЕС по миграционному вопросу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Insidefoto globallookpress.com
Разногласия стран Евросоюза по миграционному вопросу могут привести к расколу сообщества, считает министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези.
Как отметил дипломат в интервью Il Messaggero, в последнее время существенно снизилась способность ЕС находить компромиссные решения.
«Существует высокий риск раскола. Нынешние разногласия, сложность искать решения и работать вместе производят более разрушительный эффект, чем финансовый кризис сообщества 2012 года», — заявил Моаверо-Миланези.
При этом он отметил, что если государства блока начнут закрывать свои границы, то это ограничит свободу Шенгенской зоны.
Ранее официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что отсутствие общего решения по мигрантам приведёт к распаду ЕС.
24 июня в Брюсселе пройдёт неформальная встреча ЕС по миграции.
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