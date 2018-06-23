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Сотни мигрантов спасли у испанских берегов
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У берегов Испании спасли почти 600 мигрантов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © REUTERS / SOS Mediterranee/Karpov
Испанская служба спасения на море обнаружила за субботу 569 мигрантов, которые пытались добраться до берегов Испании, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В общей сложности была обнаружена 21 лодка в водах моря Альборан, Гибралтарского пролива и Атлантического океана в районе Канарских островов.
Как пояснили в службе спасения, 569 мигрантов были обнаружены, начиная с полуночи, операция по поиску мигрантов в море продолжается, и цифра в течение дня скорее всего будет расти. Увеличение потока мигрантов, которые направляются в последние недели к берегам Испании, связано с хорошей погодой, установившейся в регионе.
Большинство спасенных, среди которых много детей и женщин, отправлены в город Тарифа и населенный пункт Барбате (провинция Кадис в Андалусии).
Миграционный поток в Испанию в последнее время значительно увеличился. С января до берегов Испании через Средиземное море добрались более 12,1 тысячи мигрантов, 292 человека погибли или пропали без вести. Только за июнь прибыли почти столько же мигрантов, сколько за первые шесть месяцев 2017 года — около 4 тысяч.
В общей сложности с начала года через Средиземное море до Европы (Италия, Греция, Кипр и Испания) добрались почти 41 тысяча мигрантов, 960 погибли.
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