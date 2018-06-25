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СМИ рассказали о назначении нового правительства Чехии
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СМИ рассказали, когда Земан может назначить новое правительство Чехии 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Чехии Милош Земан в среду может подписать указ о назначении нового правительства, сообщает радиостанция Czech Radio.
По данным радиостанции, ранее лидер движения ANO и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш представил президенту официальный состав правительства, составленный совместно с Чешской социально-демократической партией (ЧСДП).
Как отмечается, на должность министра иностранных дел страны социал-демократы выдвинули 40-летнего евродепутата Мирослава Похе, кандидатура которого вызывает сомнения у президента и коммунистической партии.
Сообщается, что, по мнению Бабиша, нижняя палата парламента может провести голосование о вынесении вотума доверия новому правительству 11 июля.
Движение ANO убедительно выиграло парламентские выборы в октябре 2017 года, однако его однопартийный кабинет во главе с премьером Бабишем не получил в январе доверия в парламенте.
Длившиеся три месяца переговоры ANO с социал-демократами привели к созданию соглашения о коалиции, располагающей в парламенте 93 голосами (78+15) и вынужденной рассчитывать также на обещанную лояльность со стороны коммунистов (15 голосов), что поможет получить в парламенте большинство в 108 (из 200) голосов.
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