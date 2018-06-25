СМИ рассказали о назначении нового правительства Чехии

СМИ рассказали, когда Земан может назначить новое правительство Чехии

Президент Чехии Милош Земан в среду может подписать указ о назначении нового правительства, сообщает радиостанция Czech Radio.

По данным радиостанции, ранее лидер движения ANO и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш представил президенту официальный состав правительства, составленный совместно с Чешской социально-демократической партией (ЧСДП).

Как отмечается, на должность министра иностранных дел страны социал-демократы выдвинули 40-летнего евродепутата Мирослава Похе, кандидатура которого вызывает сомнения у президента и коммунистической партии.

Сообщается, что, по мнению Бабиша, нижняя палата парламента может провести голосование о вынесении вотума доверия новому правительству 11 июля.

Движение ANO убедительно выиграло парламентские выборы в октябре 2017 года, однако его однопартийный кабинет во главе с премьером Бабишем не получил в январе доверия в парламенте.