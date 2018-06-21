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Австрия будет развивать диалог с Россией
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Австрия как председатель Евросоюза будет развивать диалог с Россией 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Австрия в ходе своего председательства в ЕС намерена работать над развитием отношений с РФ, как одним из ключевых игроков в сфере безопасности и стабильности в Европе, говорится в представленной в четверг в Брюсселе программе австрийского председательства, которое начинается 1 июля.
"В ходе австрийского председательства будет проведена встреча министров иностранных дел государств "Восточного партнерства", на которой должна быть проведена оценка прогресса и обсуждены последующие шаги. Кризис на Украине потребует особого внимания", — указано в программе, представленной на встрече с постпредом Австрии при ЕС Николаусом Маршиком.
"Поскольку Россия играет ключевую роль для стабильности и безопасности в Европе и мире, задачей Австрии будет продолжение развития отношений ЕС и России, основанных на уже сформулированных пяти руководящих принципах, а также укрепление диалога России и ЕС", — говорится в справке.
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