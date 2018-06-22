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Саммит НАТО даст старт переговорам с Македонией
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Столтенберг ожидает, что саммит НАТО даст старт переговорам с Македонией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на июльском саммите альянса будет решено начать переговоры с Македонией о вступлении в эту организацию.
Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в минувшее воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.
"Вы можете ожидать, что саммит НАТО предложит бывшей югославской республике Македонии начать переговоры о вступлении в НАТО, а затем, с учетом того, что соглашение между Скопье и Афинами будет завершено, также с учетом референдума в бывшей югославской республике Македонии, затем мы также сможем пригласить страну стать полноправным членом Североатлантического альянса", — заявил генсек журналистам.
Он отметил, что настроен оптимистично.
"Надеюсь и рассчитываю, что саммит примет это решение. И тогда, конечно, я надеюсь, что на референдуме будет большинство, которое поддержит соглашение, потому что это историческая возможность присоединиться к НАТО, и люди в бывшей югославской республике Македонии должны воспользоваться этой возможностью и проголосовать "за", а затем стать членами НАТО", — добавил Столтенберг.
Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.
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