Столтенберг ожидает, что саммит НАТО даст старт переговорам с Македонией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на июльском саммите альянса будет решено начать переговоры с Македонией о вступлении в эту организацию.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в минувшее воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС

"Вы можете ожидать, что саммит НАТО предложит бывшей югославской республике Македонии начать переговоры о вступлении в НАТО, а затем, с учетом того, что соглашение между Скопье и Афинами будет завершено, также с учетом референдума в бывшей югославской республике Македонии, затем мы также сможем пригласить страну стать полноправным членом Североатлантического альянса", — заявил генсек журналистам.

Он отметил, что настроен оптимистично.

"Надеюсь и рассчитываю, что саммит примет это решение. И тогда, конечно, я надеюсь, что на референдуме будет большинство, которое поддержит соглашение, потому что это историческая возможность присоединиться к НАТО, и люди в бывшей югославской республике Македонии должны воспользоваться этой возможностью и проголосовать "за", а затем стать членами НАТО", — добавил Столтенберг.

Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.