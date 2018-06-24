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Макрон заявил о европейском кризисе
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Макрон заявил о европейском кризисе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа переживает политический кризис из-за проблемы вторичной миграции, ключ к его преодолению заключается в выработке ответственных и солидарных решений, и здесь Париж не нуждается ни в чьих уроках.
"Политический кризис, который переживает сегодня Европа и ЕС, связан с этим вопросом (перемещений внутри ЕС)", — заявил он перед началом неформальных переговоров по миграции в Брюсселе.
"Нужны ясные идеи для его разрешения. У нас в ЕС есть ценности, и каждый раз, когда мы их предаем, мы делаем самое худшее. Ценности — это уважение прав человека, уважение других государств, и солидарность, которая нас скрепляет", — сказал он журналистам.
Макрон добавил, что решение, которое планируют разработать в ЕС, должно быть европейским. Оно должно быть построено на сотрудничестве стран, требующем ответственности и солидарности, чтобы разделить нагрузку, которую некоторые государства испытывают.
"По этому вопросу Франция ни в чьих уроках не нуждается. Мы вторая страна по числу принимаемых в этом году беженцев", — подчеркнул он.
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