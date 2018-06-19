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В Македонии утвержден проект о переименовании страны
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Парламентский комитет Македонии утвердил проект о переименовании страны 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Комитет по европейским вопросам собрания (парламента) Македонии утвердил законопроект о переименовании страны, в среду документу предстоит пройти пленарное заседание, передает национальное агентство МИА.
Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в минувшее воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.
В понедельник кабинет министров Македонии утвердил законопроект и передал его на ратификацию в парламент. Крупнейшее оппозиционное движение ВМРО-ДПМНЕ во вторник отказалось участвовать в рассмотрении законопроекта, так как он был доставлен не комитету по внешне политике, а комитету по европейским вопросам, что ускорило его рассмотрение и сделало приоритетным. Спешку депутатам объяснил лично глава МИД.
"Министр иностранных дел Никола Димитров час рассказывал о решении спора о названии страны, объясняя достигнутый договор пункт за пунктом членам комитета, которые утвердили законопроект о ратификации договора", — сообщило агентство.
"На пленарном заседании завтра в 11 часов собрание (парламент) ратифицирует договор, после чего известит Грецию, которая проинформирует Совет ЕС", — уточняет национальное СМИ.
Дальнейшее утверждение документа предусмотрено простым большинством голосов. Минимальный кворум для ратификации документа — 61 депутат, это значит, что правящему Социал-демократическому союзу Македонии (СДСМ) премьера Зорана Заева потребуется минимум 31 мандат. При этом фракция располагает 49 из 120 и еще 10 у их крупнейшего коалиционного партнера — партии албанцев ДУИ. Противники договора из оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ располагают 51 мандатом. За остальные голоса возможна борьба в ходе предстоящих дебатов.
После ратификации договор с Грецией будет отправлен на подписание президенту Георге Иванову, который уже официально отказался его подписывать. В результате президентского вето документ должен быть повторно утвержден собранием, но уже абсолютным большинством — 61 голосом. По словам премьера Заева, окончательное решение примут македонские граждане на референдуме в сентябре или октябре.
Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся свыше 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.
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