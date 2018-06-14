Ещё
ХСС пригрозил выйти из фракции Меркель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: баварские консерваторы грозят партии Меркель выходом из фракции в Бундестаге 

ТАСС 14 часов назад
Фото: Reuters
Христианско-социальный союз (ХСС) грозит выйти из единой парламентской фракции с партией Христианско-демократический союз (ХДС), главой которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель, если ХДС не пойдет навстречу предложениям баварских консерваторов по беженцам. Об этом сообщила в четверг газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на источники в ХСС.
"Ситуация для общей фракции может стать очень сложной. До разрыва не так далеко", — приводит издание слова представителя Христианско-социального союза.
ХСС требует от Меркель принятия срочных мер по противодействию нелегальной миграции и предлагает останавливать беженцев уже на границе Германии.
ТАСС: последние новости
МИД Украины призвал Deutsche Welle исправить в статье слова о гражданской войне в Донбассе Меркель: решение Трампа по коммюнике G7 разочаровывает и немного удручает AFP: Жан-Мари Ле Пена госпитализировали во Франции
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме552
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца28
Российский госдолг больше никому не нужен11
Раскрыт размер наследства Говорухина52
РФ обратилась с призывом к США из-за «Новичка»29
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение