ХСС пригрозил выйти из фракции Меркель

СМИ: баварские консерваторы грозят партии Меркель выходом из фракции в Бундестаге

Христианско-социальный союз (ХСС) грозит выйти из единой парламентской фракции с партией Христианско-демократический союз (ХДС), главой которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель , если ХДС не пойдет навстречу предложениям баварских консерваторов по беженцам. Об этом сообщила в четверг газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на источники в ХСС.

"Ситуация для общей фракции может стать очень сложной. До разрыва не так далеко", — приводит издание слова представителя Христианско-социального союза.

ХСС требует от Меркель принятия срочных мер по противодействию нелегальной миграции и предлагает останавливать беженцев уже на границе Германии.