Во Франции госпитализирован Жан-Мари Ле Пен

Ле Пен, которому в июне должно исполнится 90 лет, с 12 июня находится под наблюдением медиков. 13 июня в столице Франции должно было состояться судебное заседание с его участием. Престарелый политик обвиняется в "разжигании ненависти и публичных оскорблениях", но в связи с состоянием здоровья слушания перенесены на октябрь 2018 года.

С момента основания партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен был ее лидером. В 2011 году он отошел от дел, будучи назначенным почетным председателем, а "Нацфронт" возглавила его дочь Марин Ле Пен

Из-за ее попыток смягчить националистический имидж партии у нее произошел конфликт с отцом, который в итоге был исключен из "Национального объединения", а в марте 2018-го лишен поста почетного председателя. В ответ Ле Пен вступил в европейскую крайне правую партию "Альянс за мир и свободу".