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Во Франции госпитализирован Жан-Мари Ле Пен
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Во Франции госпитализирован Жан-Мари Ле Пен 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Известный французский политик, основатель партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в одну из больниц в пригороде Парижа с признаками переутомления.
Об этом со ссылкой на агентство France-Presse сообщает ТАСС.
Ле Пен, которому в июне должно исполнится 90 лет, с 12 июня находится под наблюдением медиков. 13 июня в столице Франции должно было состояться судебное заседание с его участием. Престарелый политик обвиняется в "разжигании ненависти и публичных оскорблениях", но в связи с состоянием здоровья слушания перенесены на октябрь 2018 года.
С момента основания партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен был ее лидером. В 2011 году он отошел от дел, будучи назначенным почетным председателем, а "Нацфронт" возглавила его дочь Марин Ле Пен.
Из-за ее попыток смягчить националистический имидж партии у нее произошел конфликт с отцом, который в итоге был исключен из "Национального объединения", а в марте 2018-го лишен поста почетного председателя. В ответ Ле Пен вступил в европейскую крайне правую партию "Альянс за мир и свободу".
При этом он до 2019 года остается депутатом Европарламента.
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